Macronův ministr šířil fake news. Demonstranti na nemocnici neútočili, ukázala analýza

"Ne, Pitié-Salpêtriére se nestala terčem útoku," uvádí deník Le Monde u své analýzy. Všechny důkazy prý svědčí o pouhé snaze demonstrantů ukrýt se před policejním zásahem.

Nejdále šel ve středu ve svém hodnocení incidentu francouzský ministr vnitra Christophe Castaner, který uvedl, že "lidé zaútočili na nemocnici". Někteří opoziční politici jej obvinili ze lži a vyzvali k rezignaci, deník Libération dnes na titulní stránce psal o "fake news ze vnitra".

🔴 #Castaner a menti et instrumentalisé la presse en parlant « d’attaque » d’un hôpital. Il n’est pas digne de sa fonction et doit s’en aller sans délai. #CastanerDemission #PitieSalpetriere #1erMai pic.twitter.com/oDulyYfr1H — Adrien Quatennens (@AQuatennens) 3. května 2019

"Neměl jsem použít výraz 'útok'... to slovo mi zkrátka přišlo na jazyk," vysvětloval dnes Castaner poté, co se okolnosti událostí u nemocnice Pitié-Salpêtriére začaly vyjasňovat. "Vzít ta slova zpět mi nedělá žádný problém," dodal s tím, že měl radši zvolit výraz "násilné vniknutí".

O násilí hovořila po incidentu i ředitelka fakultní nemocnice Marie-Anne Ruderová, jenže podle ošetřovatelů, kteří se s demonstranty setkali tváří v tvář, byla konfrontace velmi krátká a nenásilná.

Vše zřejmě začalo na konci odborářského pochodu, jehož cíl byl na Italském náměstí, které je několik set metrů od nemocničního areálu. Dav se ale těsně před cílem zastavil, když vypukly potyčky před policejním komisařstvím 13. pařížského obvodu. Místo zaplnil slzný plyn a demonstranty pak obrátil zpět směrem k nemocnici výpad těžkooděnců.

Po 16:00 skupina demonstrantů ve snaze uniknout z vypjaté situace prorazila bránu postranního vjezdu do nemocničního areálu. Zprvu však podle informací Le Monde desítky lidí proudily dovnitř v poklidu. Demonstranti začali utíkat k budovám zdravotnického zařízení až poté, co se za nimi do areálu vydali policisté. Ti pak demonstrantům odřízli cestu i z druhé strany uličky.

Další vývoj ukazují videa natočená ošetřovateli, z nichž je patrné, že lidé v nastalé situaci hledali útočiště na schodišti vedoucímu k zadnímu vstupu do resuscitačního oddělení nemocnice. U dveří jim zahradil cestu zdravotnický personál a demonstranti se dovnitř zřejmě vůbec nedostali, ani nepoškodili vybavení nemocnice.

"Je slyšet (ve videu), jak jeden účastník manifestace vysvětluje, že se snaží uniknout před slzným plynem a příslušníky bezpečnostních složek," popisuje záběry z místa Le Monde. Situace se pak "velmi rychle" uklidnila, kolem 16:40 těžkooděnci "brutálním způsobem" demonstranty z nemocničního komplexu vyhnali, tvrdí list.

Policie následně 32 lidí zadržela za "účast na sdružení s cílem páchat škody nebo násilí". Ještě ve čtvrtek byli všichni propuštěni.