Násilí vyhání na východě Konga tisíce lidí, hrozí jim nákaza ebolou

Ve společné zprávě 18 humanitárních organizací se uvádí, že "desítky tisíc obyvatel jsou nucené utíkat" z domovů kvůli útokům ozbrojenců v problematické východní části Konga. Tito lidé nyní uvázli v pasti mezi ugandskou hranicí a oblastí sužovanou ozbrojenými skupinami, protože se nacházející nedaleko zón postižených epidemií eboly.

I am urging the international community to step up support to contain the #Ebola outbreak in #DRC. At the moment, only half of the currently requested funds have been received. @WHO and partners cannot tackle these challenges without support from the international community. pic.twitter.com/zdy5zCe1P3