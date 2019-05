Libyjská stráž zadržela dva čluny, bylo na nich 161 uprchlíků

Libyjské námořnictvo v dnešním prohlášení oznámilo, že na gumových plavidlech bylo 161 lidí a mezi nimi 15 žen a pět dětí. Zachycena byla 150 kilometrů od pobřeží.

V úterý námořnictvo do Chumsu vrátilo 96 uprchlíků, mezi nimiž byli hlavně muži ze Súdánu a Bangladéše.

