IS expanduje. Najímá stále více zahraničních bojovníků

Zpráva OSN z ledna citovala jednoho zpravodajce, podle něhož 30% zahraničních bojovníků opustilo Sýrii a Irák a odešlo do různých zemí, převážně těch jejich původu. „Nevíme, kolik jim zemřelo. Ale můžeme předpokládat, že alespoň 50% přežilo,“ uvedl v rozhovoru pro CTC Sentinel v dubnu Edmund Fitton-Brown, koordinátor analytického podpůrného a sankce monitorujícího týmu OSN. „Můj osobní odhad je víc.“

I kdyby těchto bojovníků bylo poměrně málo, přesto se jedná o velkou hrozbu, protože oni vydají za více bojovníků. „Oni přináší vedení. Oni přináší schopnosti. Oni přináší zkušenosti. A možná nejdůležitější, oni jsou zcela oddáni,“ upozornil generál Michael Nagata, ředitel strategického operačního plánování z Národního protiteroristického centra, v rozhovoru pro Hlas Ameriky v roce 2017.

Podle odhadů expertů jsou čtyři hlavní oblasti, kam bojovníci IS odešli. První z nich je Libye, která byla operačním základnou pro asi 6 000 bojovníků. Mnozí z nich byli posláni do Sýrie a Iráku, podle odhadů odborníků jich v zemi zůstalo méně než 1 000. Nyní se však, jak IS padl v Iráku a Sýrii, se vrátily do země , která se dlouhodobě nachází v rozkladu. IS ji může využít jako tranzitní zemi do jiných konfliktních oblastí.

Současná vojenská kampaň generála Khalify Haftara ji činí ještě atraktivnější, protože pro ně představuje stejně jasného nepřítele jako byl Bašár al Asad, upozorňuje Jason Pack, zakladatel neziskové organizace sledující aktivity IS v Libyi, Eye on ISIS in Libya. Na počátku dubna IS uskutečnil útok proti Haftarovým silám na jihozápadě Libyi, přičemž zabil šest vojáků.

IS dlouhodobě působí na Sinaji a jeho odnož je považována za egyptskou nejnebezpečnější teroristickou skupinu. Má zde k dispozici asi 500 až 750 bojovníků, kteří opakovaně útočí na egyptské bezpečnostní složky. IS se podařilo v Egyptě provést několik velmi viditelných akcí jako bylo sestřelí ruského letadla v roce 2015, které zabilo 244 lidí nebo opakované, smrtící útoky na koptské křesťanské komunity.

Jedna z nejznámějších poboček IS působí v Západní Africe. Nigerijská skupina Boho Haram velmi agresivně zaujímá území v severní části země. Američtí představitelé odhadují, že má okolo 3 000 až 4 000 bojovníků. Skupina též začala kampaň za rekrutování zahraničních bojovníků.

Za zvláště citované místo, kde IS získává prostor, jsou jmenovány Filipíny. Jeho bojovníci v roce 2017 zaútočili na město Marawi. Ačkoliv útok vedla primárně lokální teroristická skupina, dle filipínských představitelů mezi bojovníky se hojně nacházeli ti ze zahraničí, např. ze Sýrie, Jemenu, Kuvajtu, Pákistánu či Indonésie.

Ačkoliv podle amerických představitelů byly vazby mezi IS v Sýrii a IS na Filipínách částečně přeťaty poté, co filipínský lídr IS byl zabit; skupina měla být schopná obnovit svoji sílu. Nyní má asi 500 až 750 bojovníků, přičemž přitahuje i bojovníky ze zahraničí, např. z Indonésie a Malajsie.

IS se pokouší i získat pozice i v jiných zemí, např. v africkém regionu Sahel, který zahrnuje asi 10 zemí. Přítomnost 1 000 německých vojáků v oblasti ukazuje, že západní mocnosti berou hrozbu IS vážně. Podle serveru Asia Times Němci se zvláště obávají, že konflikt rozpoutaný IS v regionu by mohl vést k další vlně migrace z Afriky.

Vůdce IS, Abú Bakr Bagdádí, se na konci dubna nečekaně objevil na propagačním videu. O Sýrii a Iráku prakticky nemluvil, naopak vychvaloval mezinárodní působnost IS. Podle expertů je to jasný indikátor, že strategie teroristické skupiny nyní přesunula z ochrany chalifátu na pomstu za ztráty, které IS v Sýrii a Iráku utržil. Podle nich video má za cíl radikalizaci řady lokálních teroristických skupin jako by ta, která způsobila útoky na Srí Lance.