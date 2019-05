U Tuniska se utopilo nejméně 70 migrantů

Počty utonulých kolísají v závislosti na zdroji, OSN například informovala o 50 mrtvých. Ministr tuniského ministerstva obrany řekl, že podle přeživších na člunu bylo 60 až 70 lidí ze subsaharské Afriky.

Člun vyplul z libyjského přístavu Zuára nedaleko hranic s Tuniskem a potopil se 74 kilometrů od tuniského přístavu Sfax, který leží zhruba 240 kilometrů jižně od metropole Tunis.

At least 70 #migrants drowned today off the coast of #Sfax/#Tunisia in a shipwreck . The boat most probably departed from Libya and the number of deaths could rise. Rescue operation is still ongoing. 16 people were rescued by fishermen.https://t.co/RpGgITHRuA