Informace o hrdinovi stravujícím se zdarma v KFC byla fáma

Zpráva, jejíž zdroj je neznámý, se rychle rozšířila ve světovém tisku i na sociálních sítích, kde byl údajný podvodník oslavován jako hrdina. Podle společnosti je ale zpráva falešná.

Britský bulvární list Daily Mail a další psali, že sedmadvacetiletý univerzitní student navštěvoval restaurace KFC v Durbanu a tvrdil, že ho poslalo vedení, aby otestoval kvalitu jídla. Vždy chodil slušně oblečen, zamířil rovnou do kuchyně a ochutnával jídlo.

Fake is as good as this story gets. As legendary as it would be we can confirm that this is false. We haven’t kept the secret recipe ‘secret’ for this long, only to be duped by a student 😉 pic.twitter.com/32CE5OXVTA