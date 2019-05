Exploze v egyptské Gíze: Výbuch zasáhl autobus s turisty

Zprávu o explozi přinesla agentura AP, která se odkazuje na egyptské úředníky. Policejní zdroje upřesnily, že výbuch neupřesněného zařízení poblíž muzejního plotu zasáhl autobus s turisty

Podle médií bylo zraněno nejméně 16 lidí. Mělo by jít z větší části o zahraniční turisty. Místní bezpečnostní zdroj pro BBC New uvedl, že jde převážně o lehčí až středně těžká zranění.

Zatím nejsou informace o tom. že by na místě byli také mrtví.

#BREAKING: An explosion has targeted a tourist bus close to the Great Pyramid of Giza in Egypt; 16 injured pic.twitter.com/jju6thWtiW