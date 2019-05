Tajná služba islámských radikálů vyděsila britskou reportérku. Věděla přesně, co dělala a kde byla

Harperová popisuje, že obvykle, když se vrátí do Velké Británie ze Somálska, dostane telefonní hovor od al-Šabáb. Při jednom takovém ji muž od teroristické skupiny přesně popsal, jak probíhal její pobyt. „ Šla jsi do banky, ale byla zavřená. Ťukala jsi na na dveře a snažila se je otevřít, ale byly zavřené. Pořídila sis fotky. Tvoji tělesní strážci nebyli profesionální,“ řekl jí neznámý muž.

Reportérku to samozřejmě vyděsilo. Muž jí však odvětil, aby si nedělala starosti – mají důležitější cíle. Nicméně ji varoval, že může být „na špatném místě ve špatný čas“ a čelit následkům.

Harperová tak zažila to, co zažívá spousta Somálců. Jeden, který od al-Šabáb, odešel, jí řekl, jak mu jednou zavolal muž od skupiny a detailně mu popsal, jaké tričko s jakou barvou zrovna nosil a po které ulici zrovna šel v určitý den v určitý čas.

Jiní uvedli, že skupina je navštívila v jejich domech či pracovních místech v Mogadišu a hrozila jim a pokoušela se je rekrutovat. Přitom skupina byla oficiálně z hlavního města země vyhnána v roce 2011. „Al-Šabáb jsou jako džinové. Jsou všude,“ sdělil reportérce jeden mladý muž, kterého chce skupina potrestat za to, že prodával mobilní klimatizace OSN podporovaným silám somálské vlády, kterou al-Šabáb považuje za nepřátele.

Klíčové informace al-Šabábu zajišťuje jeho tajná služba Amniyat. Ta zachovává přísnou mlčenlivost. Jednotliví členové skrývají své tváře před sebou navzájem, i když jsou ze stejné buňky. Jednotlivé buňky neví, co dělají ty jiné. Jen vůdci služby vědí, kdo jsou jejich agenti.

Podle Husseina Šejka Aliho, bývalého bezpečnostního poradce somálského prezidenta a ředitele think-tanku Hiraal Institute, je tajná služba faktickou vládkyní al-Šabábu. „ Kdyby byl Amniyat zničena, nebude žádný al-Šabáb,“ tvrdí expert, podle něhož se skupina kromě shromažďování zpravodajských informací zabývá citlivými oblastmi bezpečnosti. Má řídit finance a plánovat teroristické útoky uvnitř i vně země.

Podle bezpečnostního analytika Mohameda Mubaraka, má Amniyat okolo 500 až 1000 členů. Klíčovou podporu mají mezi ženami. Ty jim např. poskytují lůžko na noc, krmí je, přepravují jejich věci nebo předávají jejich zprávy.

Lidé, kteří odešli od al-Šábabu, se bojí, že je skupina vypátrá i v anonymních velkých městech. „ Pokusím se skrýt ve velkém městě jako Mogadišu nebo Baidoa, ale mám strach, že mě tam najdou. Já budu jen v bezpečí, pokud půjdu do Evropy nebo do Perského zálivu,“ sdělil Harperové jeden muž, který pro skupinu bojoval šest let.

USA v posledních měsících zvýšily počet leteckých úderů v Somálsku. Nedaří se jim však ji vykořenit, zčásti proto, že členové Amniyatu se dokáží skrýt ve vládním území, což je činí nemožným zasáhnout. „ Jsou navrženi tak, aby žili na nepřátelském území. Většinu svého času tráví na území vlády," poukazuje Mubarak.

Aš-Šábab v arabštině znamená „Hnutí mladých bojovníků“. Vnikla v roce v roce 2004 původně jako militantní křídlo Svazu islámských soudů. Ovládá venkovské oblasti na jihu a ve středu Somálska. Od roku 2008 se skupina nachází na seznamu USA nejvýznamnějších teroristických organizací, díky svým vazbám na al-Káidu. Její jádro má tvořit asi 5 000 až 6 000 bojovníků.