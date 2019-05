Tvrdé boje se blíží centru Tripolisu, o kontrolu nad ním usiluje generál Haftar

V severoafrické zemi panuje chaos od roku 2011, kdy byl s pomocí Západu svržen diktátor Muammar Kaddáfí. O vládu kromě mnoha ozbrojených skupin usilují dva kabinety. Ten na východě, který má podporu Haftarovy Libyjské národní armády (LNA), neuznává vládu premiéra Faíze Sarrádže v Tripolisu, za níž stojí OSN. Oba kabinety mají vlastní parlament.

Haftarova Libyjská národní armáda dosud působila na východě a jihu Libye. Haftar ale dal 4. dubna příkaz LNA k postupu na Tripolis. Boje si od té doby vyžádaly životy nejméně 562 lidí, uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO). Mezi oběťmi jsou i dva zdravotníci, jejichž sanitky byly zasaženy při ostřelování. Další desítky tisíc lidí musely opustit své domovy.

Se začátkem postního měsíce ramadánu, během kterého muslimové nejedí za denního světla, boje počátkem května částečně utichly. V posledních dnech se ale obléhání metropole opět vyostřilo. Haftarovy jednotky postupují do centra města z východního a jižního předměstí Tripolisu. Podle prohlášení LNA získaly kontrolu nad oblastmi poblíž tripoliského mezinárodního letiště. Podle místních obyvatel se nyní tvrdé boje odehrávají zejména v okolí strategické silnice spojující centrum města s letištěm.

Chalífa Haftar se nechal slyšet, že se svou ofenzivou nepřestane, dokud budou Tripolis kontrolovat milice. Ty podle něj stále více ovládají vládu premiéra Faíze Sarrádže. V minulosti se podle velitele LNA uskutečnilo již šest kol vyjednávání s vládou, nicméně žádné nevedlo k dosažení politické dohody. "Během posledního kola vyjednávání jsem si uvědomil, že to není on, kdo rozhoduje," uvedl Haftar na adresu Sarrádže. "Samozřejmě, že cílem je politické řešení, ale vrátíme se k politice teprve, až to skončíme s milicemi," dodal Chalífa Haftar v nedávném rozhovoru s francouzským týdeníkem Journal Du Dimanche.