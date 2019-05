Migranti se skrývali v přihrádce pro spolujezdce. Další byl pod sklápěčem

Jeden migrant se ukrýval v zavazadlovém prostoru za zadními sedadly. Další byl schovaný pod sklápěčem nákladního auta. Riskoval tak, že ho korba rozdrtí. Třetí muž se skrýval za skrýval mezi přístrojovou deskou auta a motorem v přihrádce spolujezdce. Za přístrojovou deskou byla též 15letá dívka.

Dva muži ve věku věku 20 a 21 let byli vzati do nemocnice. Oba trpěli bolestmi v kloubech a vykazovali známky přidušení.

Zadržená auta byla registrována v Maroku. Tři řidiči ve věku 19,30 a 31 let byli zadrženi. Všichni migranti byli z Afriky, ačkoliv jednotlivé země nebyly jmenovány.

Afričtí migranti z Maroka se opakovaně pokouší dostat přes hranice do španělských enkláv Melilla a Ceuta. Jedná se o jediné hranice EU s Afrikou. Díky tomu jsou často používána africkými migranty jako vstupní body do EU. Blízko nich stále čekají desítky tisíc afrických migrantů, kteří se touží dostat do Evropy.

Španělské noviny tento měsíc reportovaly pokus o průnik asi 100 migrantů. 52 se to povedlo a byli vzati do přeplněných migračních táborů, kde jim bylo dáno nové oblečení.

Jednalo se o největší útok od října roku 2018, kdy se 300 migrantů pokusilo překročit hranice. Dvou stovkám z nich se podařilo dostat se do Melilly. Jeden migrant při pokusu zemřel, zřejmě následkem infarktu.

Španělsko se po zpřísnění migračních politik v Itálii stalo minulý rok hlavním místem, kam míří afričtí migranti toužící se dostat do Evropy. V roce 2017 se do Španělska dostalo 28 707 migrantů, v roce 2018 to bylo už 65 325.

Podle Mezinárodní organizace pro migraci se letos do Španělska dostalo 9 495 migrantů z Afriky. Z toho 7 666 jelo přes moře. Odhaduje se, že tento rok při pokusu o přechod mezi Afrikou a pevninským Španělskem zemřelo 162 lidí.

Počet migrantů se zvedl též v Řecku a to z 35 052 v roce 2017 na 50 215 v roce 2018. Tento rok se mělo do Řecka dostat na 11 943 lidí.

Naopak v Itálii počet migrantů poklesl. Zatímco v roce se do ní dostalo 199 369 migrantů, v roce 2018 to už bylo 23 370 lidí. Doposud se tento rok do země dostalo 1 361 migrantů.