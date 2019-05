Cyklony zpustošený Mosambik žádá miliardy dolarů. Trpí hlavně děti, jsou i zneužívány

Podle některých humanitárních pracovníků to nejhorší obyvatele Mosambiku teprve čeká. Bouře smetly úrodu z polí krátce před sklizní, někteří lidé tak budou zcela odkázáni na darované jídlo. Další sklizeň bude totiž nejdříve v březnu příštího roku.

Nedostatkem potravin podle některých odhadů v zemi trpí více než 1,3 milionu lidí. "Pokud se lidem dostane pomoci, budou jíst. Pokud ne, jíst nebudou," řekl AP mluvčí humanitární organizace CARE.

Cyklon Idai udeřil v polovině letošního března a způsobil rozsáhlé záplavy v centrální části země, kde roste většina obilí.

Devastation caused by #Idai and #Kenneth is a wake-up call about more high-impact tropical cyclones, coastal flooding and intense rainfall linked to #climatechange, says WMO fact-finding report released for #Mozambique reconstruction donor conference https://t.co/Cn3TEuLujM pic.twitter.com/KTY9tKaY7o