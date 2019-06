Krize v Alžírsku trvá: Ústavní rada odložila prezidentské volby

O pravděpodobném odkladu prezidentských voleb se spekulovalo už před dvěma týdny v souvislosti s neutuchajícími několikaměsíčními demonstracemi v zemi, jejichž účastníci se snaží přinutit současné alžírské vedení, aby odstoupilo.

Demonstranti už dosáhli odstoupení prezidenta Abdal Azíze Butefliky, ale požadují odchod celé dosavadní politické elity, tedy i prozatímního prezidenta Abdal Kádira bin Sálaha, který má úřad zastávat do voleb, nebo premiéra Núreddína Bedúího.

A policeman is sprayed with water to cool off as people take part in an anti-government protest in #Algiers , #Algeria ... pic.twitter.com/0ou5mpexMh