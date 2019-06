U Libye se potopila loď s migranty, zachráněno 38 osob včetně devíti dětí

Neštěstí se stalo u pobřeží asi 60 kilometrů východně od Tripolisu, 38 zachráněných se vrátilo do Libye.

Pobřeží Libye je výchozím bodem, odkud se lidé, kteří z Afriky prchají před válečnými konflikty a chudobou, snaží dostat do Evropy. Při nebezpečné cestě na moři již utonuly tisíce migrantů, zatímco mnoho dalších v Libyi zadrželi a zotročili pašeráci lidí a ozbrojené skupiny. Libyjské úřady ale s pomocí EU zesílily snahy lodě s migranty mířícími do Evropy zastavit.

🔴Breaking: Migrant boat capsized off the coast of Garaboli. So far, 38 survivors, among them 9 children, have been rescued and returned to shore. Search continues for more survivors.