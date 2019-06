V Maroku zatkli tři stoupence IS, chystali ničivý útok

Muže ve věku 26 až 28 let policie zatkla na jihovýchodě Maroka. Místní protiteroristický policejní útvar uvedl, že šlo o stoupence IS. Muži se podle policie snažili rozšířit teroristickou buňku v rámci příprav na atentát. Bližší podrobnosti policie nesdělila.

Oznámení policie následuje několik dní poté, co se jiný marocký džihádista u soudu přiznal k tomu, že sťal jednu ze dvou skandinávských turistek zavražděných loni v prosinci v pohoří Vysoký Atlas. Souzený muž i jeho spolupachatelé se podle policie činy IS pouze inspirovali a nebyli v kontaktu s vedením této teroristické organizace v Sýrii či Iráku. IS se k vraždě dánské a norské turistky nepřihlásil.

Maroko nebylo v posledních několika letech terčem větších teroristických útoků. K nejtragičtějším atentátům v zemi patří série sebevražedných bombových útoků v Casablance z května 2003, která si vyžádala 33 obětí, a atentát v Marrakéši v dubnu 2011, při němž přišlo o život 17 osob, většina z nich byli zahraniční turisté.