Lidé v JAR se skládají na pumpaře, který pomohl bělošce v nesnázích

Nkosikho Mbele se rozhodl dát ze svého 100 randů (asi 160 korun) Monet van Deventerové, která si zapomněla peněženku a neměla na benzin. Učinil tak ze strachu o její život, pokud by jí došlo palivo na nebezpečném dálničním úseku, proslulém vysokou kriminalitou.

Well done to #NkosikhoMbele . Your act of kindness has been noticed by South Africans and Shell 👏🏾👏🏾👏🏾.So proud of you. @tumisole pic.twitter.com/CiZw4Ktt9a