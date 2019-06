Chaos v Súdánu: Junta po masakru změnila názor, je ochotná jednat s opozicí

Vojenský zásah proti pondělní demonstraci skončil smrtí desítek lidí. Po dalších střetech v následujících dnech je ze Súdánu jenom za tento týden hlášeno 60 mrtvých, uvedla agentura Reuters.

Burhán se vyjádřil u příležitosti muslimského svátku íd al-fitr, který chce junta slavit dnes, zatímco opozice vyzvala k oslavám už v úterý.

