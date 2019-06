Haftarova armáda podruhé udeřila na letiště v Tripolisu, střela zasáhla turecké letadlo

LNA polního maršála Chalífy Haftara oznámila, že zasáhla "turecké letadlo" ve vojenské části letiště. Haftarovo vojsko, podporované Spojenými arabskými emiráty a Egyptem, tvrdí, že Turecko a Katar vojensky pomáhají protistraně.

For the second night in a row, the LNA last night claimed that they have destroyed a second Turkish drone parked at the military apron of #Tripoli’s Mitiga airport. #Libya pic.twitter.com/0Mg5VPImpf