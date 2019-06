Do Libye proudí zbraně navzdory embargu. Vzniká další zástupná válka?

Podle Guterrese hlásí experti OSN, některé státy i regionální organizace, že se do Libye stále dováží zbraně a jiný zakázaný materiál. Generální tajemník uvedl, že dodržování embarga je životně důležité pro ochranu civilního obyvatelstva a obnovení stability a bezpečnosti v Libyi i v celém regionu.

V současnosti se však inspekcí lodí směřujících do Libye zabývá pouze operace Sophia organizovaná Evropskou unií, jež je mimo jiné zaměřená také proti pašování lidí ve Středozemním moři. EU ale v březnu rozhodla, že z operace stáhne veškerá plavidla a dohled bude nadále provádět jen letecky. Tento krok hlasitě kritizovaly některé neziskové a humanitární organizace, uvedla agentura AP.

V Libyi panuje chaos od roku 2011, kdy byl s pomocí Západu svržen tamní dlouholetý diktátor Muammar Kaddáfí. O vládu v této severoafrické zemi kromě mnoha ozbrojených skupin usilují dva kabinety. Ten na východě, který má podporu samozvané Libyjské národní armády (LNA) polního maršála Chalífy Haftara, neuznává vládu premiéra Faíze Sarrádže v Tripolisu, za níž stojí OSN. Oba kabinety mají vlastní parlament. Haftar zahájil 4. dubna ofenzivu na hlavní město Tripolis.

Breaking: first clear footage of #Turkish-made Bayraktar TB2 UCAV over #Tripoli #Libya two days ago pic.twitter.com/DPdPFQ1A37