Děsivý scénář se naplňuje? Smrtící ebola už pronikla mimo Kongo

Tato zpráva je velkou ranou pro intenzivní úsilí zdravotníků, kteří se už měsíce snažit zabránit přenesení tohoto nebezpečného infekčního onemocnění přes hranice Konga. Malý pacient byl podle Acengové umístěn do izolace v nemocnici nacházející se v jednom z okresů nedaleko konžských hranic.

Světová zdravotnická organizace (WHO) je vystavena tlaku, aby současnou epidemii v Kongu, která je druhou nejhorší v historii, prohlásila mimořádnou globální zdravotní událostí. V dubnu to experti WHO odmítli, i když připustili, že jde o "hluboce znepokojivou" věc.

Podle sdělení organizace konžský chlapec infikovaný virem eboly přišel do Ugandy 9. června spolu s rodinou přes hraniční přechod Bwera. V tamním zdravotnickém zařízení se nyní také nachází.

@MinofHealthUG and the @WHO have confirmed a case of #Ebola Virus Disease outbreak in #Uganda. Although there have been numerous previous alerts, this is the first confirmed case in Uganda during the Ebola outbreak on-going in neighbouring Democratic Republic of the Congo. pic.twitter.com/aKq75YfI0I