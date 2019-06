Zimbabwe chce prolomit zákaz obchodu se slonovinou, mohla by získat 300 milionů dolarů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zimbabwe bude usilovat o to, aby mohlo prodat zásoby slonoviny, které nashromáždilo za poslední desetiletí. S odkazem na sdělení zimbabwské vlády o tom informovala agentura AFP. Podle některých odhadů by zásoby mohly vynést až 300 milionů dolarů (téměř 6,8 miliard korun), které země zmítaná ekonomickou krizí chce použít na údržbu národních parků. Obchod se sloními kly však zakazuje Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES), a to zejména kvůli ochraně chobotnatců před pytláky.