Etnický masakr v Mali: Vláda snížila počet mrtvých, stopy vedou k džihádistům

První odhady počtu obětí pocházely od starosty zasažené vesnice, který sečetl počet těl i pohřešovaných dohromady. V té chvíli však nevěděl, že téměř stovka žen se schovala do vedlejší vesnice, uvedl premiér Boubou Cissé.

Nový údaj podle Cissého určil v úterý tým, ve kterém byli zástupci policie, lékařští znalci a generální prokurátor z nedalekého města Mopti.

Vláda už před několika dny vyzvala občany, aby se za násilnosti nemstili, obává se totiž možných represálií. V oblasti se v posledních měsících vyhrocuje etnický konflikt mezi Fulby na jedné straně a Dogony a Bambary na straně druhé.

Ačkoliv se k masakru zatím nikdo nepřihlásil, podle svědectví několika vesničanů za útokem stojí právě někteří Fulbové, kteří se přidali k místním džihádistickým skupinám. V regionu se totiž v roce 2015 objevila džihádistická skupina kazatele Amadoua Koufy, která rekrutuje nové členy převážně mezi Fulby. Ostatní etnika v reakci na útoky islamistů tvoří vlastní milice, čímž se konflikt vyhrocuje. Zatím nejhorším incidentem byl masakr u vesnice Ogossagou z letošního března, kde Dogoni zabili téměř 160 Fulbů.

Vláda ve sdělení k nejnovějšímu útoku pouze uvedla, že za ním stojí "teroristé", čímž má zřejmě na mysli právě Koufeho skupinu, poznamenala AFP.

Není jasné, jaký by přesně džihádisté mohli mít motiv. Podle analytiků by to mohla být snaha rozdmýchat v oblasti etnický konflikt a v nastalém chaosu si upevnit pozice. Může jít ale také o mstu za masakr u Ogossagou.