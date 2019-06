Nejobávanější nemoc světa se šíří: Ebola zabíjí v Ugandě, platí zákaz shromažďování

V Kongu se ebolou od loňského srpna nakazilo podle Světové zdravotnické organizace (WHO) 2062 lidí, přičemž 1390 jich zemřelo.

Ugandské úřady v okrese Kasese, kde byly hlášeny nákazy ebolou, nařídily zákaz shromažďování. WHO kvůli vývoji svolala na pátek mimořádnou schůzku, na níž se má rozhodnout, zda bude ebola označena za hrozbu s mezinárodním dosahem.

Following the spread of #Ebola to #Uganda from #DRC, I am reconvening the IHR Emergency Committee on 14 June in Geneva to ascertain whether the outbreak constitutes a public health emergency of international concern. This will be the 3rd meeting of the committee on this outbreak. pic.twitter.com/tchEuKmu6k