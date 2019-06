Náboženství už je nezajímá. Masakrují se muslimové i křesťané

Většina útoků v Africe je proti katolíkům, ačkoliv se týká i jiných křesťanských vyznání – např. v Nigérii byl unesen evangelický pastor se svou dcerou a farníky. 77letá španělská jeptiška byla sťata v Středoafrické republice neznámými útočníky. V Mozambiku zemřel po útoku nožem jeden misionář.

Nejnebezpečnější zemí pro křesťany v Africe je momentálně Burkina Faso. V dubu bylo zabito pět lidí během útoku na protestanskou církev. V některých městech už nejsou žádní křesťané. Z města Arbinda, kde bylo zabito 19 lidí na počátku tohoto měsíce, okolo 80 pastorů a 1 145 křesťanů uteklo na sever země.

„Zdráháme se jít do kostela nyní. Ale hned jak vstoupím, věřím a modlím se k mému Bohu,“ sdělila Deutsche Welle jedna žena. „Modlíme se za konverzi těchto lidí,“ řekl další muž.

Podle imáma Ismaela Tiendrebeogo, který se pokouší posílit mezináboženský dialog, jsou to též muslimští imámové, kteří jsou cílenými terči džihádistů. Jeho tvrzení potvrzuje Marco Mörschbacher, africký poradce katolické organizace Missio. „Je to méně o válce náboženství než o konfliktu mezi různými proudy islámu," uvedl s tím, že saúdský wahhábismus zde hraje speciální roli a dále se šíří.

V jiných zemí další síly vstupují do hry, upozorňuje Mörschbacher. Např. v Středoafrické republice chtějí soupeřící síly, jako je Rusko, Čína či Francie, využít rozsáhlé přírodní zdroje. To dále přispívá k napětí, které může následně mít i náboženskou podobu.

Podle studie Center for the Study of Global Christianity v Gordon-Conwell Theological Seminary byla v roce 2018 Afrika kontinentem s největším počtem křesťanů. Odhadovala, že zde žije 631 miliónu křesťanů. Podle studie Pew Research Center počet křesťanů v africké populace bude ještě stoupat a v roce 2060 by šest afrických zemí s největším počtem křesťanů na světě mělo zahrnovat skoro třetinu z odhadovaného počtu 3 miliard křesťanů, kteří budou žít v této době.

Křesťané nejsou vystavěni perzekucím pouze v Africe. Podle organizace Open Doors, která každoročně uvádí seznam zemí, kde jsou nejvíce pronásledováni křesťané, jsou Blízký východ a obecně státy, kde jsou dominantní nejpřísnější verze islámu, pro křesťany nejnebezpečnějšími místy na zemi. Na prvním místě vůbec nejhorší země pro křesťany je nicméně KLDR.

Znepokojivým trendem dneška je skutečnost, že křesťané bývají pronásledováni na místech, kde je náboženství spojováno s nacionalismem. To může být jak islámská zem, ale i ty, kde je za národní náboženství považován hinduismus (Indie, Nepál) či buddhismus (Vietnam, Laos, Myanmar, Bhútán).

Některé křesťanské skupiny, např. členové letničního hnutí, si též stěžují, že jsou utlačováni nacionalistickou větší křesťanství dominantní v dané zemi. Týká se to např. Ruska, kde stát podporuje pravoslavné křesťanství, které používá svého vlivu k oslabení svých náboženských konkurentů.