Pytláci mají utrum? V mosambické rezervaci Niassa se stalo cosi mimořádného

Úspěch se připisuje fungující protipytlácké strategii, k níž patří zavedení rychlých zásahových policejních jednotek, přísnější kontrola a také letecké operace. Navzdory tomuto úspěchu ale podle AP potrvá několik let, než se sloní populace obnoví do původní síly.

Nasazení rychlých policejních sil schválil osobně mosambický prezident Felipe Nyusi.

Newyorská organizace Wildlife Conservation Society označila současný stav za pozoruhodný úspěch. James Bampton, který řídí mosambickou pobočku této organizace, řekl, že naposledy byl případ zabití slona v Niasse zaznamenán loni 17. května. Za hlavní důvod úspěchu považuje Bampton politickou vůli věci změnit. Jedním z důvodů je prý ale také nízký počet slonů v rezervaci. Před rokem jich tam žilo odhadem kolem 2000, podle nového průzkumu jich bylo loni v říjnu kolem 4000.

Bamptom ocenil účinnost nové policejní jednotky, která je lépe vyzbrojená než strážci parku. I když má pověst, že pracuje nekompromisně, žádné incidenty zatím s jejím působením nejsou spojeny. Její členové mají právo zatknout lidi podezřelé z pytláctví, do 72 hodin shromáždit údaje a předložit případ místnímu prokurátorovi. "Za pokus o ilegální lov se považuje už přistižení se zbraní," řekl Bampton. Hrozí za to až do 16 let vězení.