Uprchlíci se stále valí na Evropu, u Libye zastaven člun plný Afričanů

Při této záchranné operaci byly do bezpečí dopraveny i dvě děti a tři ženy, uvedla pobřežní stráž ve své zprávě. Dodala, že zachráněným byla poskytnuta humanitární a lékařská pomoc, než byli převezeni do Centra pro kontrolu ilegální migrace.

Německá nezisková organizace Sea-Watch ale o bezpečnosti pro migranty v Tripolisu pochybuje. Proto také její loď Sea-Watch 3 odmítla nabídku dopravit tam 53 migrantů, jež ve středu zachránila u libyjských břehů, a odplula s nimi směrem k italskému ostrovu Lampedusa.

The #SeaWatch3 is still waiting for a port of safety, some 16 miles off #Lampedusa. #DefendSolidarity and support our friends of @_Seebruecke_ in their petition to arrange the reception of the 53 rescued people in #Germany: https://t.co/XhCMG85DQo #SeaWatch pic.twitter.com/oc6pMjlvIK