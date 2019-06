Uprchlík vzkazuje: Deportovali mě, ale já se do Evropy vrátím. I kdybych tam měl doplavat

V listopadu 2018 bylo z Německa deportováno 665 migrantů z Maroka. Byl mezi nimi i Naseem, který je ale ochoten udělat cokoliv, aby se vrátil do Německa. Svého snu o životě v Evropě se totiž stále nevzdal.

„Z Maroka jsme odešli v roce 2015,“ vzpomíná pro server Info Migrants. Nejprve přešli do Turecka a odtud po moři do Řecka. Ani tam se ale Naseem dlouho nezdržel. Přes Maďarsko a Rakousko se dostal až do Německa.

„Překračovali jsme hranice, šli jsme přes lesy a přelézali skály. Honili nás vlci a někdy jsme se drželi opuštěných vlakových kolejí,“ popisuje běženec cestu. Nejhorší prý bylo, když na moři ztratil náhradní oblečení, které si na cestu zabalil.

„Teploty byly nízké a v lese by byla pořádná zima. Naštěstí jsem potkal další mladé muže z Maroka a ti mi nějaké oblečení dali,“ vzpomíná Naseem. I když se do Německa nakonec dostal, na konci roku 2018 byl deportován zpět do vlasti.

„Kdyby Němci prožili to, co my, dokázali by nám tak snadno říct, abychom odešli a vrátili se do svých zemí?“ zajímá ho. „Naše cesta do Německa trvala tak dlouho, ale návrat trval jen dvě hodiny,“ vysvětluje. „Když mi řekli, že mám jít zpět, cítil jsem se, jako by byl celý můj život zničený,“ přiznává.

Mluví také o tom, že když se deportovaní vrátí do vlasti, jsou obvykle vyloučení ze společnosti těmi, kterým se cesta do Evropy vůbec nezdařila. „Viní nás, protože nerozumí, čím jsme prošli nejen po cestě, ale i po příchodu do cílové země. Zřejmě si vůbec neuvědomují, že hodně lidí se do Evropy dostat vůbec nedokáže.“

„Říkají nám, že jsme se měli víc snažit, abychom ta mohli zůstat. Ale mezi námi, já a mí přátelé, kteří teď sedí vedle mě, jsme v Evropě strávili tři roky,“ zdůrazňuje Naseem.

Maročtí experti na lidská práva upozorňují, že neexistují iniciativy, které by nějakým způsobem podporovaly mladé Maročany, aby zůstali a žili v Maroku. I proto mladí nevidí, že by tu měli nějakou budoucnost a tak se stále častěji pokoušejí emigrovat do Evropy.

„Můj život v Maroku je hodně obtížný. Nic mě ti nečeká, je tu nuda a nemáme ani práci,“ vysvětluje Naseem, který je proto odhodlaný se znovu dostat do Evropy. „Vrátím se ke svým přátelům. Poplavu, jestli budu muset. Vrátím se do Německa, když mi k tomu Bůh dá šanci,“ slibuje mladý Maročan.