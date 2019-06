Přes 500 supů uhynulo v Botswaně. Příčina bizarní, ochránci zvířat jsou zoufalí

Oblast se dekontaminuje a vzorky z místa, kde byli mrtví ptáci nalezeni, analyzují odborníci v laboratoři. Nejvíce uhynulo supů afrických, které Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) řadí mezi kriticky ohrožené druhy stejně jako 17 uhynulých supů chocholatých a 28 supů kapucínů.

Ptáci se navíc otrávili v období, kdy se starají o potomstvo. Kerri Wolterová, zakladatelka nadace pro ochranu přírody VulPro, upozornila, že supi pohlavně dospívají pozdě a rozmnožují se málo, a tak bude mít ztráta pěti stovek těchto ptáků za jediný týden velký dopad.

Catastrophe for #vulture conservation as 537 dead vultures (from 5 species) discovered poisoned at the site of three poached elephants in Botswana. https://t.co/6y2AWVMEQb … pic.twitter.com/Jd7GR8bJbm