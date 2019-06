Teror v Tunisu: Odpálili se dva sebevražední atentátníci, následky děsivé

První útočník se vyhodil do vzduchu u policejního auta na třídě Charlese de Gaulla, která prochází centrem města. Podle výpovědi svědků byla slyšet hlasitá exploze, výbuch zabil jednoho policistu a dalšího spolu se třemi civilisty zranil.

#Tunisia- geolocation of photos from the scene of the 1st suicide bombing in #Tunis confirm the location as intersection of Avenue Charles de Gaulle - Avenue De France pic.twitter.com/8LBKcxiSVX