Tuniský prezident Sibsí byl hospitalizován, jeho stav je kritický

Sibsí, významný aktér přechodu své země k demokracii po roce 2011, byl krátce hospitalizován už minulý týden. Podle jeho úřadu ale tehdy nešlo o žádnou vážnou zdravotní indispozici.

První demokratický zvolený prezident Tuniska mandát získal v roce 2014. Hned po pádu režimu autoritářského tuniského prezidenta Zína Abidína bin Alího v roce 2011 Sibsí nastoupil jako přechodný premiér. Za minulého režimu předsedal parlamentu. Za prvního prezidenta Tuniska Habíba Burgiby měl na starost resort zahraničí.

#Tunisia - Ailing #regime



In case of the president’s death or inaptitude, #parliament’ s chairman (Mohamed Ennaceur) is, by the #Constitution, to replace him until a new one elected. But #Ennaceur, 85, is also ailing and was recently hospitalized!#security #transition #Essebsi pic.twitter.com/EhUOufc9qe