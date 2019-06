U Maroka se utopilo šest migrantů, pluli na Kanárské ostrovy

Kanárské ostrovy byly začátkem tohoto tisíciletí jednou z hlavních cest, kudy přicházeli migranti do Evropy. Na cestu běženci vyráželi buď z Maroka, nebo ze Senegalu. Nyní se migranti směřující do Španělska ve většině případů snaží přeplout Středozemní moře, nebo se snaží dostat do dvou španělských enkláv v Africe Ceuty a Melilly.

V poslední době se však podle AFP zdá, že trasa z Afriky na Kanárské ostrovy začíná zase ožívat.

zdroj: YouTube

Evropská pohraniční agentura Frontex loni zaznamenala na cestě na Kanárské ostrovy 1531 migrantů, o rok dříve to bylo pouze 421. Cestu přes Středozemní moře přitom loni zvolilo na 58.000 migrantů, což byl více než dvojnásobek oproti roku 2017.

Podle španělského ministerstva vnitra do země od začátku letošního roku dorazilo 8056 migrantů na 286 plavidlech, což je o 6,6 procenta méně, než za stejné období minulý rok.

Podle Mezinárodní organizace pro migraci v této části Středozemí od začátku roku 2018 zmizelo nebo se podařilo najít těla 952 lidí.