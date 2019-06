Tři měsíce od pádu súdánského diktátora. Lidé se stále bouří, chtějí civilní vládu

Nejnovější demonstrace se konají na pozadí sporu vládnoucí vojenské rady vůdců a vůdců protestu. Jednání obou stran jsou na mrtvém bodě od 3. června, kdy armáda násilně rozehnala pokojný protest.

Podle organizátorů protestů bylo při potlačení demonstrací od té doby zabito 128 lidí, úřady naopak uvádějí, že o život přišlo 61 osob, včetně tří příslušníků bezpečnostních složek.

Today would’ve marked 30 years of Omar al-Bashir’s ruling in #Sudan, but people fought their freedom and they still do in the #MillionsMarch: for a civilian government and for justice in crimes of the #RSF, #TMC.pic.twitter.com/vVupS7w055

⁧#مليونيه30_يونيو