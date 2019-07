Ženy proti sexuálním predátorům v církvi: Na internetu se šíří kampaň ChurchToo

Protesty zahájila žena, která obvinila v Nigérii známého a oblíbeného kněze z dvojnásobného znásilnění. Bylo to podle ní v době, kdy jí nebylo ani 18 let. Pastor se k obvinění vyjádřil na instagramu, trvá na své nevině, rozhodl se ale dočasně z úřadu pastora odejít. Podporu mu vyjádřila i jeho manželka, podle ní by nikdy nikoho neznásilnil.

V reakci na obvinění vyšly do ulic desítky demonstrantů v nigerijském hlavním městě Abuja. Jejich cílem byla místa spojená s církví, které je obviněný kněz členem. Budovy před vstupem protestujících chránila policie, na některých místech kostely chránili sami věřící, kteří kolem nich vytvořili živý řetěz. Demonstranti v rukou drželi cedule s nápisem "Neznásilníš", někteří měli ústa přelepená černou páskou.

Protesty se z ulic přesunuly na sociální sítě. S hashtagy MeToo, ChurchToo a SayNoToRape se zejména mladší ženy svěřují na twitteru s prožitými sexuálními útoky a obtěžováním. Místní aktivistka a bojovnice za práva žen na sociální síti uvedla, že protesty v ulicích jsou pouhým začátkem. "Naše práce neskončí, dokud nebude spravedlnosti učiněno za dost a církev očištěna od sexuálních predátorů," napsala žena.

To everyone who defied all threats and insults to join today's march, THANK YOU!



IT'S JUST THE BEGINNING!



Our work is undone until justice is served and the church is sanitized against sexual predators.



We will update you on the next steps.#ChurchToo#IStandWithBusolaDakolo pic.twitter.com/fJmBIIzC5l