Súdánci se bouří proti juntě. Po masivní demonstraci zůstalo deset mrtvých

Oficiální tisková agentura Suna s odkazem na ministerstvo zdravotnictví oznámila k nedělnímu večeru sedm mrtvých a téměř 200 zraněných. Vládnoucí armádní junta z úmrtí protestujících obvinila opozici, bezpečnostní složky podle nich i přes výtržnosti davu zachovaly chladnou hlavu, napsal server BBC.

Vůdce hnutí Súdánská asociace profesionálů (SPA), které organizuje protesty, naopak uvedl, že za mrtvé nese zodpovědnost armáda. "Vojenská rada je za (ztracené) životy a zraněné plně zodpovědná," uvedl šéf SPA ve videu zveřejněném na sociálních sítích. Podle něj se poklidní demonstranti stali oběťmi nepřiměřeného násilí.

