Tuniský prezident je fit a opustil nemocnici. Média ho přitom už pohřbila

"Hlava státu opustila vojenskou nemocnici a je už ve svém bydlišti v Kartágu. Obdržela potřebnou péči a zotavila se," napsala prezidentská kancelář na svém facebooku. Zveřejnila také fotografii, na které se sedící Sibsí usmívá v obklopení lékařského personálu.

O zdravotním stavu prezidenta bylo v minulých dnech k dispozici velice málo informací. Některá média dokonce informovala o tom, že zemřel.

Nedostatek zpráv kritizovali někteří politici. Pokud by Tunisko přišlo o prezidenta, mohlo by to podle agentury AFP uvrhnout zemi do stavu politické nejistoty. Blíží se totiž prezidentské i parlamentní volby a země stále nemá ústavní soud, který by v případě uvolnění prezidentského postu před koncem řádného mandátu měl hrát zásadní roli.

Sibsí již dříve oznámil, že v listopadu znovu na hlavu státu kandidovat nebude, třebaže si to jeho strana přeje. Poukázal na to, že by zemi měl vést někdo mladší.

Tunisku se na rozdíl od řady jiných zemí, kde se v roce 2011 v rámci takzvaného arabského jara konaly velké protivládní protesty, podařilo přejít k demokracii bez větších násilností. Země je nicméně v posledních letech cílem útoků islamistů.

V den, kdy byl Sibsí odvezen do nemocnice, zaútočili v hlavním městě Tunisu dva sebevražední atentátníci na policejní hlídku a kasárna národní gardy. Při útocích jeden policista zemřel. K oběma útokům se přihlásila teroristická organizace Islámský stát.