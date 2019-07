Před krutostmi v Kongu prchají desítky tisíc lidí, OSN zdvojnásobí humanitární pomoc

WFP nyní v regionu dokáže potravinově a finančně zabezpečit 116.000 lidí, do budoucna však bude organizace usilovat o to, aby se mohla postarat až o 300.000 lidí. Takový počet osob je totiž podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) na útěku před násilnostmi, při kterých podle místních úřadů jen mezi 10. a 12. červnem zemřelo nejméně 160 lidí.

"Tyto nesmyslné krutosti přišly zrovna v čase sklizně. Mnoho obětí rostoucího násilí trpí podvýživou a bylo donuceno se několikrát stěhovat," uvedl mluvčí WFP. "Poslední odhady ukazují, že hlad se zvětšuje v provincii Ituri, zejména v místech, kterých se v posledních letech dotkl etnický konflikt," dodal.

Ze stejného regionu úřady loni v srpnu ohlásily ebolu. Tomuto virovému onemocnění, které poškozuje cévy a způsobuje vnitřní i vnější krvácení, již podlehlo téměř 1600 lidí. WFP se snaží o to, aby místní měli co jíst a nemuseli se vydávat za jídlem do sousedních oblastí, což zvyšuje riziko šíření nemoci.

zdroj: YouTube

Potravinová krize, která nyní v oblasti panuje, je podle WFP druhá nejhorší na světě po krizi v Jemenu. Nedostatkem jídla trpí 13 milionů lidí, z toho pět milionů dětí. Podvýživa v raném věku přitom děti ovlivní na celý život. Jsou častěji nemocné, mají méně rozvinuté kognitivní funkce a nedaří se jim proto tolik ve škole. V dospělosti jsou pak méně produktivní, uvedl nedávno jeden z šéfů WFP.