Keňský soud vynesl první tresty za masakr na univerzitě v Garisse

Soud již v červnu uznal vinu těchto tří mužů na masakru na univerzitě. Odsoudil je i za členství v organizaci Šabáb, která od roku 2011 v Keni provedla řadu teroristických útoků mimo jiné v odplatě za účast keňských vojáků v mírové misi Africké unie v Somálsku (AMISOM), která bojuje s radikálními islamisty.

Žalobce původně pro oba muže s 41letými tresty žádal 60 let vězení. Obhájce však tvrdil, že se masakru přímo nezúčastnili a "nikdy nestiskli spoušť opravdových zbraní".

Soudce neřekl, jak přesně se občan Tanzánie a dva Keňané na útoku podíleli. Doživotní trest ale jeden z odsouzených dostal kvůli tomu, že ho policie zatkla přímo na místě útoku. Jejich spojení s útokem u všech třech podle soudu prokázaly telefonní záznamy a jejich rukopis.

Čtyři ozbrojenci přišli 2. dubna 2015 do areálu univerzity a začali náhodně střílet do studentů. Následně se dostali do budovy místních kolejí, kde začali třídit studenty na muslimy a nemuslimy. První z nich propouštěli, ostatní, především křesťany, drželi jako rukojmí a zabíjeli.

Masakr z Garissy je druhým nejhorším teroristickým útokem v historii Keni po útoku na americkou ambasádu v Nairobi, při kterém v roce 1998 zemřelo 213 lidí.