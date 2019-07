Dozorci stříleli na migranty utíkající před náletem v Libyi, počet obětí masakru se zvýšil

OSN uvedla, že během náletu byly vypáleny dvě bomby, jedna z nich zasáhla prázdnou garáž a další obydlený hangár, ve kterém byli drženi uprchlíci. Podle zprávy několik osob vylíčilo, že dozorci začali střílet na ty migranty, kteří se po dopadu první bomby snažili utéci.

Odpovědnost za útok odmítají oba kabinety, které v zemi usilují o moc. Ten na východě, podporovaný maršálem Chalífem Haftarem, neuznává tripoliskou vládu premiéra Faíze Sarrádže, za níž stojí OSN. Haftar, který ovládá většinu země, zahájil 4. dubna ofenzivu za dobytí Tripolisu.

V reakci na útok svolal předseda Rady bezpečnosti ve středu večer mimořádné zasedání. Společnou deklaraci ale po více než dvou hodinách jednání rada nepřijala kvůli připomínkám Spojených států. Vysvětlení kroku Washingtonu se agenturám nepodařilo získat. Podle diplomatů USA nesouhlasí s rezolucí, která kritizuje Haftarovu ofenzivu.

Divided UN Security Council fails to condemn deadly attack on Tajoura, #Libya

https://t.co/qTtstavVQn. Predictable & avoidable attack. You do not put refugees & migrants in a military camp during a war. All parties had the GPS coordinates of the jail. Clear violations of IHL pic.twitter.com/hipmrgVWe4