"Pokrytectví nejvyššího řádu." Migranty je třeba přestat vracet, zní z Británie

Varování bez povšimnutí

Je známo, že migranti zadržení v Libyi jsou zneužíváni, znásilňováni, mučeni a prodáváni jako otroci, poukazuje britský deník. Dodává, že nyní, v souvislosti s nárůstem násilností doprovázejících ofenzivu válečníka Chalífy Haftara u Tripolisu, se mnoho z nich ocitlo ve válečné zóně a ti, kterým se podařilo utéct, budou zřejmě posláni zpět.

OSN tvrdí, že při úterním útoku na detenční centrum Tajoura zahynulo 53 lidí, včetně šesti dětí, přičemž některé měli zastřelit strážní, když se snažili utéct před palbou, konstatuje prestižní server. Odkazuje na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva, že se mohlo jednat o válečný zločin.

"Detenční tábor se nacházel vedle zbrojního skladu, OSN varovala, že zadržovaní mohou být ohroženi a poskytla jeho přesné souřadnice bojujícím stranám," pokračuje editorial. Doplňuje, že toto varování prošlo bez povšimnutí.

O pár týdnu dříve Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky oznámil, že ze Středozemního moře se může stát "krvavé moře", pokud budou v praxi kriminalizovány pátrací a záchranné mise, poukazuje prestižní deník. Připomíná, že z dříve deseti aktivních plavidel nadále operuje pouze jediné.

Výsledky jsou podle britského serveru předvídatelné: lodě s migranty se potápějí a při jednom z takových incidentů, který se odehrál ve středu u pobřeží Tuniska, zřejmě zahynulo přes osm desítek lidí.

Pokud by však loď zachytila libyjská pobřežní stráž, na základě dohody s EU by pasažéry vrátila do podobného zařízení jako Tajoura, kritizuje The Guardian. Podotýká, že jen minulý měsíc bylo zpět do detenčních center posláno téměř 1.400 migrantů.

Bezpečnost migrantů znamená přesun do Evropy

Útok na Tajouru je připisován silám Chalífy Haftara, ačkoliv ten z něj viní síly mezinárodně uznané libyjské vlády národní shody, nastiňuje editorial. Konstatuje, že od počátku Haftarovy ofenzivy, která vypukla letos na jaře, zahynulo podle odhadů na tisíc lidí.

"Odpovědní jsou ale i jeho (Haftarovi) zahraniční podporovatelé," tvrdí renomovaný deník. Připomíná, že USA a Francie sice uznávají vládu národní shody, ale Haftara jasně podporují, stejně jako Egypt, Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie a Rusko; Washington ostatně v Radě bezpečnosti OSN zablokoval rezoluci odsuzující Haftarovu ofenzivu.

Podle prestižního serveru je zřejmé, že přímé vojenské řešení chaosu ovládajícího Libyi po pádu diktátora Muammara Kaddáfího, které Haftar nabízí, je samo o sobě předurčeno k nezdaru. Haftar přesto hodlá pokračovat a jak varoval nejmenovaný evropský diplomat, v rámci EU ohledně Libye vzniká "vakuum", jelikož její představitele sice znepokojuje Haftarovo autoritářství, ale zároveň nevkládají velkou důvěru do stávající vlády, vysvětluje The Guardian.

Mezinárodně uznaná libyjská vláda tvrdí, že zvažuje uzavření všech detenčních center a vypuštění zadržovaných migrantů z bezpečnostních důvodů, uvádí britský server. Zdůrazňuje, že bezpečnost je neslučitelná s jejich dalším pobytem v Libyi a je nutný jejich přesun do Evropy.

Pomoc potřebují také ti, kteří se vydávají na cestu přes Středozemní moře na vlastní pěst, deklaruje editorial. Dodává, že to s sebou nese podporu pátracích a záchranných misí, patřičné dohody s jednotlivými plavidly a konec návratů zadržený migrantů do Libye.

"Vyjadřování obav o migranty je pokrytectví nejvyššího řádu, pokud státy podporují válečníka, živí konflikt zbraněmi a pomáhají držet v pasti ty, kteří se před ním snaží utéct," uzavírá The Guardian.