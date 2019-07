Měl být prvním africkým černochem v kosmu. Havaroval na motorce a zemřel

O cestu na hranice kosmu měl zájem milion lidí a finále se 100 vybranými účastníky se konalo v USA. Sestávalo z testů, při nichž se zjišťovala fyzická i psychická kondice uchazečů, a Maseko se dostal do vítězné 23členné skupiny.

Bylo mu 30 let a v JAR se mu přezdívalo Astronaut. Let, při němž se mělo 23 vybraných lidí podívat na hranice kosmu do výšky 103 kilometrů nad Zem, se nekonal, protože jeho organizátor, společnost XCOR Aerospace, zkrachoval, informoval portál Space.com.

Maseko pracoval jako soukromý pilot, působil také jako DJ a byl milovníkem motocyklů. Nehoda, při níž se zabil, se stala v sobotu. Za života tvrdil, že chce učinit něco, co bude motivací a inspirací mladých lidí v Africe.

Prvním Afričanem ve vesmíru byl jihoafrický podnikatel Mark Shuttleworth, který si koupil za 20 milionů dolarů (v tehdejším kurzu 364 milionů korun) coby vesmírný turista sedadlo v ruské lodi Sojuz a v roce 2002 měl možnost strávit několik dní na Mezinárodní vesmírné stanici.