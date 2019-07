V Súdánu potlačen pokus o puč, zatčeno 16 představitelů armády

Situace v Súdánu se po několika měsících demonstrací uklidnila minulý týden, kdy se vládnoucí vojenská rada domluvila s koalicí opozice a protestních skupin na sdílení moci v přechodném období před volbami.

Súdánci tři měsíce v ulicích prosazovali požadavek, aby zemi po sesazení prezidenta Bašíra armádou vedla civilní vláda. Nakonec uspěli jen částečně, když opozice souhlasila s ustavením svrchované rady, v níž by měli zasednout jak zástupci protestního hnutí, tak i armády.

#Sudan 🇸🇩: new video shows #RSF militants occupying the sit-in area of #Khartoum after clearing it, beating and harassing remaining protesters.#توثيق_مجزرة_القياده_العامه pic.twitter.com/H7cLcGNfeX