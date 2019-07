Islamisté napadli hotel v somálském přístavu. Bitva trvala celou noc, mnoho mrtvých

"Prozatím víme, že zemřelo 13 lidí. Mnoho lidí se podařilo zachránit, čtyři útočníci byli zastřeleni," sdělil major Mohamed Abdi.

Ozbrojenci se zaměřili na hotel, jejž využívají poslanci a místní úředníci. Mezi mrtvými jsou i dva novináři, z nichž jedna byla kanadsko-somálská žurnalistka, která pracovala pro televizi. O život přišel také její manžel.

Kismayo Hotel attack casualty.

26 people confirmed among them are these foreigners.

Kenyan 3 qof.

Canadian 1 qof.

British 1 qof.

American 2 qof.

Tanzanian 3 qof.

Over 56 people ,including China citizens wounded,according to Jubbaland president. #Somalia pic.twitter.com/POkXLDe69P