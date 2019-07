V Súdánu to zase vře, davy lidí si připomněly oběti masakru z 13. června

Krvavý armádní zákrok si vyžádal nejméně 136 lidských životů, uvádí podle agentury AFP výbor lékařů blízkých protestům, úřady naproti tomu mluví o 71 obětech.

Účastníci dnešních pokojných pochodů mávali súdánskými vlajkami a nesli transparenty s nápisy "Svoboda, mír a spravedlnost" a "Civilní vláda je volbou lidu". Požadovali také "transparentní a čestné" vyšetření smrti obětí červnového zásahu bezpečnostních sil.

#Sudan 🇸🇩: protesters marching against the #TMC in city of #WadMadani.#مليونيه13يوليو pic.twitter.com/53wxxqlvE6