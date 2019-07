Strach z eboly roste. Smrtící virus pronikl do milionového města Goma

Konžské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že muž nakažený ebolou přijel do Gomy z města Butembo autobusem a byl rychle převezen do zdravotnického zařízení. Vyšetřeni byli i všichni ostatní pasažéři autobusu, který přijel z oblasti, kde bylo v poslední době zaznamenáno hodně případů eboly.

Konžské ministerstvo nicméně vyzvalo obyvatele ke klidu. "Vzhledem k rychlosti, s jakou byl pacient identifikován a izolován, a vzhledem k vyšetření všech ostatních pasažérů autobusu z Butemba je riziko šíření eboly v Gomě malé," uvedlo ministerstvo zdravotnictví v prohlášení, z něhož citovala agentura AP.

I am saddened to learn that a case of #Ebola has been confirmed in #Goma, #DRC. However, @WHO teams are well prepared & supporting @MinSanteRDC in a swift response. Health centres in Goma are trained in detection & infection prevention & 3000 #healthworkers have been vaccinated. pic.twitter.com/e7BYMivIPX