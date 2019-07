Král zkorumpovaných? Exprezident Zuma odmítl obvinění, odpůrce zesměšňuje na videu

Exprezidenta z různých zločinů včetně praní špinavých peněz a přenechávání státních zakázek přátelům viní velký počet svědků, z přijetí úplatku ho nařkl i kontroverzní český podnikatel Radovan Krejčíř, který je v Jihoafrické republice od roku 2013 vězněn. Zuma všechna obvinění odmítá, kauzu označil za hon na čarodějnice.

"Pomlouvají mě a označují za krále všech zkorumpovaných," uvedl dnes Zuma, podle kterého se ho nepřátelé snaží dostat z politiky posledních 20 let. Komise byla podle exprezidenta ustavena jen proto, aby na něj "něco našla".

Zuma, který byl hlavou státu od roku 2009, kvůli korupčním aférám odstoupil z prezidentského úřadu pod tlakem vlastní strany Africký národní kongres (ANC) loni v únoru. Na jihoafrické politické scéně se pohybuje už od 90. let. Agentura AP s odvoláním na jihoafrickou analytičku uvedla, že by vyšetřování mělo pomoci odhalit rozsah korupce a že může vést k obvinění z trestného činu.

Zkoumaná obvinění se týkají Zumových vazeb na indickou podnikatelskou rodinu Guptů. Zuma podle vyšetřovatelů rodině zajišťoval státní zakázky a někteří z jejích členů ovlivňovali vládní schůzky. Rodina Guptů veškerá obvinění odmítá. Když ale Zuma v prezidentské funkci skončil, členové rodiny z Jihoafrické republiky odjeli. Zuma během dnešní výpovědi uvedl, že ani on, ani Guptové nikdy žádný zákon neporušili. Členy této indické rodiny označil za přátele.

Politický analytik ze Západokapské univerzity Ralph Mathekga varoval, že Zuma se během výpovědi pokusí obrátit pozornost k jiným a zveřejní informace, které do korupčních skandálů zapletou i další jihoafrické politiky. Sedmasedmdesátiletý politik bude před komisí vypovídat celý týden, přelíčení se vysílá v jihoafrické televizi živě. V předvečer svého prvního vystoupení umístil na twitter video, ve kterém paroduje kritiku a prozpěvuje si "Zuma musí padnout".

I thought I should brighten up your day pic.twitter.com/T9kJgBUZz8