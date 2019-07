Historický okamžik pro Súdán. Armáda a opozice podepsaly dohodu o sdílení moci

Dohodu představitelé prodemokratického hnutí a armády podepsali časně ráno v súdánském hlavním městě Chartúmu za účasti afrických vyjednavačů. Aby byla dohoda úplná, musí obě strany podepsat také takzvané ústavní prohlášení. Podpis tohoto dokumentu je podle agentury Reuters naplánovaný na pátek.

Podepsání dohody je prvním krokem k civilní vládě, za kterou Súdánci demonstrují už několik měsíců od té doby, co armáda sesadila dlouholetého autokratického vůdce Umara Bašíra. Jednání opozice s armádou byla na mrtvém bodě od 3. června, kdy armáda násilně rozehnala pokojný protest.

This is not something you see anywhere in the world. B4 every marsh, the Sudanese people go to the houses of the families that lost a loved one and chant (our martyr did not die, they still live with the us)#العداله_الدوليه_للمجزره#SudanUprisings #Sudan pic.twitter.com/yK3uuBV0hO