Rozvrat Etiopie? Hrozí občanská válka, napětí roste navzdory slíbenému referendu

Sidamové požadovali referendum o vzniku vlastního regionálního státu již před rokem, toto právo jim totiž přiznává etiopská ústava. Podle ní se má plebiscit konat rok po podání žádosti, přičemž tato lhůta uplynula podle zástupců menšiny právě dnes. Chystali se proto vyhlásit nový stát jednostranně.

Pokud by vláda proti Sidamům po vyhlášení nového regionu zasáhla silou, podkopala by tím reformní snažení premiéra Abyi Ahmeda, který po svém nástupu do funkce loni v dubnu slíbil v zemi rozsáhlé politické a ekonomické svobody. Pokud by však na požadavek Sidamů přistoupila, riskovala by tím oslabení vlastní pozice vůči ostatním etnickým menšinám, které by rovněž mohly začít vznášet nároky na větší autonomii, píše Reuters.

zdroj: YouTube

Bezpečnostní složky proto dnes podle výpovědi svědků blokovaly mobilní internetové připojení a slzným plynem a střelbou do vzduchu bránily tomu, aby se uskutečnilo setkání různých frakcí sidamských aktivistů, na kterém měli nový region vyhlásit. Dva lidé při incidentech utrpěli zranění.

Vláda následně přišla s nabídkou referenda, kterou vedení SLM přijalo a o vyhlášení nového regionu tak dál neusilovalo. "Nejdůležitější je teď mír pro naše lidi," řekl Reuters prezident SLM Million Tumato. "Pětiměsíční termín je však neurčitý, jelikož nestanovuje, kdy přesně se bude referendum konat," dodal.

Etiopie je rozdělená na devět států, jejichž hranice přibližně kopírují rozložení hlavních etnických skupin. Regionální státy požívají částečnou autonomii, například v otázkách rozpočtu a bezpečnosti. Menší etnické skupiny si však dlouhodobě stěžují, že jim systém upírá jejich práva a požadují rovněž vlastní regiony.

Ahmed po nástupu do funkce zrušil zákaz některých politických stran, osvobodil politické vězně a připustil návrat povstaleckých skupin do země. Od začátku jeho reforem v Etiopii však narůstá míra násilí mezi etnickými skupinami, které spolu soupeří o zdroje a vliv. Podle OSN opustilo kvůli bojům své domovy nejméně 2,4 milionu lidí.