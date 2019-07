Vyšetřování Zumy připomíná frašku. Exprezident chtěl sabotovat komisi, pak si to rozmyslel

Zuma byl před komisi předvolán na začátku týdne, aby podal vysvětlení a svědectví ohledně četných obvinění z rozsáhlé korupce během svého devítiletého působení v čele země.

Výpověď narušily průtahy ze strany exprezidenta, který opakovaně odmítl odpovědět na některé otázky ohledně důkazů, jež komisi předložili svědci. Celý proces byl nakonec ve středu na 24 hodin zastaven kvůli sporům mezi Zumou a předsedou komise Paulem Pretoriem.

