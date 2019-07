WHO vyvolala paniku kvůli ebole, teď bere neověřené informace zpět

O pohybu nakažené ženy, která nemoci podlehla, informovaly organizace WHO a ugandské úřady tento týden. Žena, která se živila jako prodavačka ryb, podle nich navštívila tržiště v Ugandě a následně i Rwandu a konžské město Goma. Zdravotníci se obávali rozšíření nemoci.

Organizace nicméně zprávy o Rwandě a Gomě vzala zpět a zrušila webovou stránku, kam denně vyvěšuje aktuality ohledně šíření eboly. Podle WHO se jednalo o neověřené zprávy. "Záležitost jsme plně vyšetřovali a cesta jinam než do Ugandy se neprokázala," uvedla mluvčí WHO Margaret Harrisová, podle které se neověřená data bohužel objevila v oficiálních výstupech.

Úřady předpokládají, že se žena z Konga do Ugandy dostala mimo oficiální cesty, na hraničních přechodech by ji zachytili zdravotníci. Podle Harrisové není možné, aby se podobným způsobem dostala i do Rwandy, kde se během současné epidemie neobjevil zatím žádný případ eboly.

While #Ebola in #DRC has now been declared a Public Health Emergency of International Concern, the overall risk of the disease spreading to the @WHO Western Pacific Region remains low. However, continued vigilance is important.



👉 https://t.co/Yak3IH4tQw pic.twitter.com/vMptTs4V9J