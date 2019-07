Uprchlíci vzali útokem enklávu Melilla, desítkám se podařilo přelézt plot

Migranty, kteří se dostali na španělské území, převezli policisté do zadržovacího střediska, kde mohou požádat o azyl. Úřady zatím podle AP začnou pracovat na tom, aby je vrátili do zemí jejich původu.

Při podobném incidentu letos v květnu přelezlo tuto bariéru 52 utečenců. Podle španělského ministerstva vnitra se do Melilly od začátku letošního roku do poloviny června dostalo 2397 migrantů, jde tedy o pokles oproti stejnému období loni, kdy do enklávy vstoupilo 2554 utečenců.

Španělsko se v roce 2018 stalo pro migranty jednou z hlavních vstupních bran do Evropy. Podle Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) vstoupilo loni bez povolení na území země asi 57.000 lidí, dvakrát více než rok předtím, zatímco v Evropě celkem tento počet klesl v daném roce na pětileté minimum. Španělské úřady tento týden oznámily, že od začátku roku do země bez povolení vstoupilo 14.667 lidí oproti 19.997 osobám za stejné období minulý rok.

Většina migrantů riskuje svůj život a snaží se překonat Středozemní moře na lodích, jež nejsou určeny pro plavbu na širém moři. Někteří se také snaží doplout z Maroka či Senegalu na španělské Kanárské ostrovy.

Španělská vláda dnes oznámila, že dá 30 milionů eur (přes 766 milionů korun), aby pomohla Maroku v jeho úsilí omezit nelegální migraci. Peníze jsou součástí balíčku určeném Maroku o celkové hodnotě 140 milionů eur (více než 3,5 miliardy korun), na kterém se minulý rok dohodla Evropská unie.