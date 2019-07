V Kamerunu zuří boje mezi "Francouzi" a "Angličany", smír vyjednává Švýcarsko

"V posledních měsících jsme se snažili vytvořit dialog mezi oběma stranami, jelikož nás přijímají. Děláme to, protože máme určité zkušenosti. Jsme rozhodčí, nejsme hráči," prohlásil Lazzeri. Dodal, že se Švýcarsko snaží najít pokojné a trvalé řešení krize a že kromě mediace poskytuje zemi rovněž humanitární pomoc.

#Cameroon Soldiers mourn the death of their colleagues at war front against Ambazonia fighters in the North West region. A rare moment to see a soldier overpowered by a senseless war. pic.twitter.com/d86TDzSD62